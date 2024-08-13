Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 115 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 120 bin 623 megavatsaat olarak kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu.

13.08.2024 10:13
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Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 115 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 120 bin 623 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 367 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 890 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 115 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 120 bin 623 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 512 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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