Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 159 bin 677 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 165 bin 494 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 507 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 473 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 159 bin 677 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 165 bin 494 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 275 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 945 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.