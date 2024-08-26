Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 503 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 944 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 262 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 944 bin 503 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 599 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 521 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.