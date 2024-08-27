Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 80 bin 408 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 78 bin 733 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 774 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 436 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 80 bin 408 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 78 bin 733 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 739 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 22 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.