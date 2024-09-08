Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 992 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 373 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 114 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 431 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 992 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 994 bin 373 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 18 bin 82 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 824 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.