Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 6 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 892 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 694 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 6 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 8 bin 892 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 49 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 154 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.