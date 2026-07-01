Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artış Gösterdi

01.07.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi %8,9 artışla 3,4 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, ocak-mayıs döneminde yüzde 6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise mayısta yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla 3,4 milyon tona geriledi, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 7,5 artışla 16,7 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri dış ticareti

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 0,2 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 0,6 düşüşle 914,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ocak-mayıs döneminde ise yıllık bazda miktar bakımından yüzde 2,9 azalışla 6,1 milyon tona, değer bakımından yüzde 4,7 azalışla 4,1 milyar dolara geriledi.

İthalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 16,4 azalışla 1,6 milyon ton, değer bazında yüzde 18,2 düşüşle 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yılın ilk 5 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 0,5 artışla 7,5 milyon tona yükseldi, değer yönünden ise yüzde 3,7 azalışla 5,1 milyar dolara indi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 80,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 79,9 seviyesine geriledi.

Tedbirlerin hızlandırılmasına ihtiyaç duyuluyor

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, son dönemde Çin menşeli ürünlere yönelik çeşitli ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına rağmen, bu ülke kaynaklı çelik ithalatının beklenen ölçüde gerilemediğini hatta bazı ürün gruplarında yüksek oranlı artış eğilimini sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya ve ASEAN ülkelerinden gerçekleştirilen ithalatın da yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Yayan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) tarafından 2026 Temmuz'da yürürlüğe konulan yeni çelik korunma önleminin Türk çelik sektörü üzerindeki sınırlayıcı etkisinin başlangıçta öngörülenden daha düşük seviyede kalabileceği, özellikle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkeleri için tahsis edilen 1,5 milyon tonluk serbest kotadan alınabilecek pay sayesinde, Türkiye'nin AB'ye yönelik çelik ihracatının yıllık bazda 3 milyon tonun üzerine çıkarılabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı mevcut konjonktürde, Türkiye'nin de sanayi ve dış ticaret politikalarını gözden geçirmesine, yerli üretimi desteklemesine, haksız ithalatı önleyerek ve dış ticaret dengesini güçlendirecek tedbirleri hızlandırmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

Kaynak: AA

Hamster Coin, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
15:04
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 15:55:45. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.