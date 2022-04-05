Türkiye'de İş Dünyası'nın 6'ncı sayısı okuyucuyla buluştu - Son Dakika
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Türkiye'de İş Dünyası'nın 6'ncı sayısı okuyucuyla buluştu

05.04.2022 10:28
Türkiye'de İş Dünyası'nın 6'ncı sayısı okuyucuyla buluştu

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan 'Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin yeni sayısı düzenlenen iftar programı ile okuyucuyla buluştu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan 'Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin yeni sayısı düzenlenen iftar programı ile okuyucuyla buluştu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 6'ncı sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'de İş Dünyası dergisi ve Esenyurt Belediyesi'nin birlikte düzenlediği iftar programına İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

"Esenyurt'un sanayisi Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 6'sını oluşturuyor"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'un Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 6'sını oluşturan bir sanayisinin olduğun belirterek, "Etkinlikte iş insanlarımız bir araya geldi. Bir araya gelen iş insanlarımız birbirleriyle çalışmalar yapabilecekler. Çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ise derginin 6'ncı sayısının okuyucuyla buluştuğunu söyleyerek, "Ramazan ayından dolayı yeni sayımızın tanıtımını iftar etkinliği olarak yaptık. Geniş katılımlı bir etkinlik oldu. Dergimizin yeni sayısında Esenyurt Belediyesi'ni işledik. Belediye Başkanımızın yerel kalkınma ile ilgili bakış açısını dergide yer verdik. Dergimizin son sayısında turizmi masaya yatırdık. Turizmle ilgili önemli konular bu sayımızda yer alıyor" ifadelerini kullandı. Etkinlik, sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı. - İSTANBUL

Türkiye'de İş Dünyası'nın 6'ncı sayısı okuyucuyla buluştu
Türkiye'de İş Dünyası'nın 6'ncı sayısı okuyucuyla buluştu

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Esenyurt Belediyesi, İş Dünyası, Türkiye, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İş Dünyası'nın 6'ncı sayısı okuyucuyla buluştu - Son Dakika


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