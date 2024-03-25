Türkiye'de işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 4 Milyon Liralık Yeni Proje İçin Başvuruda Bulundu

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, daha çok yöresel süt ürünleri üretimi ve pazarlanmasına yönelik olan yeni projeleri için bir kalkınma ajansına 4 milyon liralık başvuruda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca projenin kapsamının genişletilerek Pazaryeri ilçesinde et ürünlerine yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin de yer alacağı belirtildi. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait kalkınma ajansından aldığı tam notlarla 'Çiğ Süt Alımı' ve 'Silaj Paketleme' gibi projeleri başarıyla gerçekleştirmişti.