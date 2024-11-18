Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,7 - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,7

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı üçüncü çeyrekte %8,7'ye düştü.

18.11.2024 10:46
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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

2024
1. Çeyrek

11

9,9

8,8
2. Çeyrek

10,7

9,7

8,8
3. Çeyrek

10

9,2

8,7
4. Çeyrek

10,2

8,8

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,7 - Son Dakika

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