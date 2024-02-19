Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde geriledi

Türkiye\'de işsizlik oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. İşsiz sayısı ise 3 milyon 70 bin kişi olarak kaydedildi. Genç nüfusta ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre, geçmiş dönemlere ilişkin işsizlik oranları da revize edildi.

19.02.2024 10:35
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Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 70 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim- Aralık 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişiye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1 puanlık düşüşle yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,7 kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

1. Çeyrek

11

9,9

2. Çeyrek

10,6

9,6

3. Çeyrek

10

9,2

4. Çeyrek

10,2

8,8

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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