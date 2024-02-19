Türkiye\'de istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 867 bin kişiye ulaştı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde 0,2 puanlık artışla yüzde 48,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim- Aralık 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 48,6 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken, kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde, 57 bin kişi artarak 34 milyon 937 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 53,2'ye geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 35,8 oldu.
Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 29 bin kişi, inşaat sektöründe 34 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artışla yüzde 22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (bin kişi)
|65.636
|32.486
|33.151
|İş gücü (bin kişi)
|34.937
|23.055
|11.882
|İstihdam (bin kişi)
|31.867
|21.390
|10.477
|Tarım (bin kişi)
|4.646
|2.727
|1.919
|Sanayi (bin kişi)
|6.631
|4.875
|1.756
|İnşaat (bin kişi)
|2.048
|1.948
|100
|Hizmet (bin kişi)
|18.542
|11.839
|6.702
|İşsiz (bin kişi)
|3.070
|1.664
|1.405
|İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
|30.700
|9.431
|21.268
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|53,2
|71
|35,8
|İstihdam oranı (yüzde)
|48,6
|65,8
|31,6
|İşsizlik oranı (yüzde)
|8,8
|7,2
|11,8
|Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)
|15,9
|12,7
|21,8
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