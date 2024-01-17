Türkiye\'de Konut Fiyatları Kasım Ayında Yüzde 82,8 Arttı

KONUT Fiyat Endeksi (KFE), kasımda aylık yüzde 1,9 ve yıllık yüzde 82,8 artışla 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2023 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, 2023 Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi. 3 büyük il için konut fiyat endeksindeki değişime bakıldığında, kasımda bir önceki aya göre İstanbul'da 0,8, Ankara'da 1,8 ve İzmir'de 2,8 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 69,2, Ankara'da yüzde 96,3 ve İzmir'de 76,9 oranlarında artış gösterdi.