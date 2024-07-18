Türkiye'de Lisans Mezunlarının İstihdam Oranı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Lisans Mezunlarının İstihdam Oranı Arttı

Türkiye'de lisans mezunlarının istihdam oranı 2023'te yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler özel eğitim öğretmenliği, tıp, dil ve konuşma terapisi, elektrik öğretmenliği ve ebelik oldu. Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak hesaplandı. Lisans mezunlarının en yüksek kazanç elde ettiği bölümler ise pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği oldu.

18.07.2024 10:55
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Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2023'te yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023" haber bültenini yayımladı.

Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022'de yüzde 75,1 iken, 2023'te yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022'de yüzde 67,3 iken 2023'te yüzde 67,7 olarak hesaplandı.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,2), tıp (yüzde 95,3), dil ve konuşma terapisi (yüzde 93,9), elektrik öğretmenliği (yüzde 93,2) ve ebelik (yüzde 92,4) oldu.

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması 2013'e göre, lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan sağlık ve refah (yüzde 87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 83,7), eğitim (yüzde 79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 74,8) olarak belirlendi.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler, polis meslek eğitimi (yüzde 92,1), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,7), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 86,1), metalurji (yüzde 85,5) ile avcılık ve yaban hayatı (yüzde 84,7) ve kaynak teknolojisi (yüzde 84,7) olarak sıralandı.

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu alanlar, mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 77,3), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 71,7), hizmetler (yüzde 71), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 70,4) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 69,6) olarak kayıtlara geçti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15 ay iken 2023'te 14,4 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022'de 16,8 ay iken 2023 yılında 15,9 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler, dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay) oldu. Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı, sağlık ve refah (8,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,9 ay), eğitim (12,1 ay) ile hizmetler (13,5 ay) olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalaması en kısa 5 bölüm, polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9 ay), aşçılık (10,7 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,6 ay) ile eczane hizmetleri (11,9 ay) oldu.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresi en kısa ilk 5 eğitim ve öğretim alanı, hizmetler (13,4 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,4 ay), sağlık ve refah (15,3 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,3 ay) olarak kayıtlara geçti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği olduğu görüldü.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı olarak sıralandı.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan, sağlık ve refah (yüzde 79,3), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,3), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,9), eğitim (yüzde 62,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 59,4) oldu. En düşük uyum ise yüzde 19,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk 5 alanın, iş, yönetim ve hukuk (yüzde 65,6), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 59,5), hizmetler (yüzde 57,8), sağlık ve refah (yüzde 45,4) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44,3) olduğu görüldü. En düşük uyumun ise yüzde 8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleştiği tespit edildi.

Kaynak: AA

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