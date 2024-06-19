Türkiye'de Lisanssız Elektrik Üretimi Yüzde 16,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Lisanssız Elektrik Üretimi Yüzde 16,8 Arttı

Türkiye'de lisanssız elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 14 milyon 797 bin megavatsaate ulaştı. Bu üretimin yüzde 97,62'si güneş enerjisi sistemlerinden karşılandı. Güneş enerjisi santralleri, lisanssız elektrik üretiminde başı çekti. Lisanssız elektrik kurulu gücü ise yüzde 30 artış göstererek 13 bin 40 megavata ulaştı.

19.06.2024 11:07
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Türkiye'de tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan lisanssız elektrik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artışla 14 milyon 797 bin megavatsaate ulaştı. Bu üretimin yüzde 97,62'si güneş enerjisi sistemlerinden karşılandı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yıllık elektrik sektör raporundan derlediği verilere göre, lisanssız elektrik piyasasında geçen yıl biyokütle hariç tüm kaynak türlerinde üretim artışı sağlandı.

Lisanssız elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,8 artarak 14 milyon 797 bin megavatsaate yükseldi. Bu miktar, 2022'de 12 milyon 673 bin megavasaat seviyesindeydi.

Lisanssız elektrik üretim artışında güneş enerjisi santralleri başı çekti. Söz konusu üretimin yüzde 97,62'si güneş enerjisinden geldi. Geriye kalan üretimin yüzde 1,16'sını rüzgar, yüzde 0,59'unu biyokütle, yüzde 0,47'sini hidrolik ve yüzde 0,16'sı doğal gaz kaynakları oluşturdu.

Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden lisansız elektrik üretimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 14 milyon 444 bin megavatsaate yükseldi.

Rüzgar enerjisinden lisanssız üretilen elektrik miktarı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artışla 172 bin 26 megavatsaate ulaştı.

2023'te lisansız kurulu güç yüzde 30 arttı

Türkiye'de lisansız elektrik kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 13 bin 40 megavat oldu. Bu miktarın yüzde 94,6'sı güneş enerjisine dayalı santrallerden oluştu. 2022'de bu rakam 10 bin 28 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Başkanı Ömer Çelebi, lisanssız elektrik şebekelerinde üretimin artmasının Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki hedeflerine olan kararlığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimize toplayıcılık faaliyetlerini de katarak şebeke esnekliğini ve yönetimini daha da disipline edeceğiz. Çünkü enerji üretiminde bir nevi kooperatifleşmeyle toplayıcılık faaliyeti ile şebekenin daha da dijitalleştirilerek enerji yönetiminin sağlanması, küçük ve orta ölçekli dağıtım enerji santrallerinin üretim tahminleri, finansal olarak arz ve talep dengesi daha sistematik bir şekilde yönetilecek. Bu durumda yakın gelecekte yenilenebilir enerji üretiminde daha da kararlılıkla yükselen yatırımlar ve üretim miktarlarının artmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Lisanssız Elektrik Üretimi Yüzde 16,8 Arttı - Son Dakika

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