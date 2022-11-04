İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi

04.11.2022 14:56

Türkiye'de lüks bir mücevher markasının distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de içinde bulunduğu tekneden düşerek yaşamını yitirdi. Ölüm haberiyle iş dünyasında deprem etkisi yaratan Ertek'in cansız bedenine ise hala ulaşılamadığı belirtildi.

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.

TEKNEDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Tiffany CO'nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti.

CESEDİ HALA BULUNAMADI

Ertek'in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre iş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti'de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Türk iş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek hayatını kaybetti
Tiffany Co. Türkiye distribütörü Dilek Ertek.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olanNew York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

DİLEK ERTEK'İN ÖZEL YAŞAMI

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.

YORUMLAR
500
Yurt dışındaki Türk işçilerin gelirlerine vergi muafiyeti müteahhitleri memnun etti Yurt dışındaki Türk işçilerin gelirlerine vergi muafiyeti müteahhitleri memnun etti Xiaomi'den Türkiye'deki bir modele MIUI 13 güncellemesi! Xiaomi'den Türkiye'deki bir modele MIUI 13 güncellemesi!

Türkiye, Haiti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?
14:40 İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi
14:16 Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı
14:15 MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu
13:50 Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı
13:41 Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama! Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?
13:25 İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:28 740 kişinin yaşadığı bu köyde herkesin soyadı aynı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 15:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement