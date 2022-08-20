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Türkiye'de mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye'de hasat başladı. Hasatla birlikte çiftçilerin yüzü gülerken dekar başına alınan yaklaşık 1400 kilo mısırda çitçiyi memnun etti.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de mısır hasadı başladı. Düziçi ilçesinde mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasadın bereketli geçmesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Dekarda yaklaşık 1400 kilo dane mısır alan çiftçiler hasadın verimli başladığını bundan dolayı da memnun olduklarını söyledi.

Hasattın verimli geçtiğini ifade eden çiftçiler, "2022 yılı mısırda hasat dönemi başladı. Verimlerimizde gayet iyi durumda. Dönüme 1300-1400 kilo mısır alabiliyoruz. Hasadımız devam ediyor. Hasadımızda çok iyi geçiyor. Verim çok güzel. Bu şartlarda verim bizi kurtarıyor. Hasattan çok memnunuz" dediler. - OSMANİYE