Türkiye'de Pazarlama Giderleri 4,2 Trilyon Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Pazarlama Giderleri 4,2 Trilyon Lira

2019-2023 döneminde Türkiye'deki firmaların pazarlama giderleri 4,2 trilyon lirayı aştı.

17.09.2024 11:20
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Türkiye'deki firmaların 2019-2023 döneminde "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri" için harcadığı tutar 4,2 trilyon lirayı buldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasından derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor.

Bu dönemde söz konusu firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri"nin düzenli arttığı görüldü.

Firmaların bu alandaki giderleri 2019'da yaklaşık 329,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgının yaşandığı 2020'de söz konusu tutar yıllık bazda yüzde 9,4 artışla 360,3 milyar lirayı geçti. Sonraki yıllarda artışını hızlandıran pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2021'de 545,5 milyar liraya, 2022'de 1,1 trilyon liraya ve 2023'te 1,8 trilyon liraya ulaştı.

Böylece 2019-2023 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 5,5 katına çıkarken 5 yıldaki toplam harcama 4,2 trilyon lira oldu.

En fazla harcama toptan ve perakende ticarette

Bu dönemde firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 2,2 trilyon lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı.

Bunu 1,3 trilyon lirayla imalat, 172,4 milyar lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 3,3 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 4,4 milyar lirayla eğitim, 5,4 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin sıralandığı görüldü.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 2019-2023 döneminde gerçekleştirdiği pazarlama, satış ve dağıtım giderleri şöyle:

Sektörler (Bin lira)/ Yıllar20192020202120222023Toplam
Tarım, ormancılık ve balıkçılık1.208.1421.422.4702.238.2824.338.4625.887.54915.094.906
Madencilik ve taş ocakçılığı2.655.4563.031.3405.263.20112.424.02313.258.05036.632.070
İmalat100.858.411115.179.069175.337.524369.794.393512.604.1381.273.773.536
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı4.358.1245.361.19611.815.45823.985.32331.511.71377.031.814
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri376.301381.845707.8481.629.0162.282.5765.377.586
İnşaat4.397.5764.256.8305.937.20013.424.16520.555.16448.570.933
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı169.466.537190.546.168278.802.172580.439.775979.947.0102.199.201.662
Ulaştırma ve depolama11.875.8548.600.71516.091.55843.834.93781.619.926162.022.990
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri6.964.9125.381.4009.396.74922.956.75538.793.33383.493.149
Bilgi ve iletişim18.122.56617.301.92425.529.30643.906.97267.572.467172.433.236
Gayrimenkul faaliyetleri1.010.1771.187.1632.049.4833.811.0234.065.72112.123.567
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler2.331.2742.537.8884.153.3248.026.84615.102.21532.151.548
İdari ve destek hizmet faaliyetleri3.725.7832.961.4654.596.20311.461.60520.577.62643.322.680
Eğitim453.686377.043516.5791.016.5941.982.1494.346.051
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri938.252975.7321.614.0273.545.8486.612.16013.686.018
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor500.575593.2591.057.2791.951.7763.680.0917.782.980
Diğer hizmet faaliyetleri224.688237.767375.169873.2391.591.2963.302.159
Toplam329.468.316360.333.273545.481.3611.147.420.7531.807.643.1834.190.346.886

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Pazarlama Giderleri 4,2 Trilyon Lira - Son Dakika

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