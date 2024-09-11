Temmuz'da Ciro Endeksi Yüzde 39,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz'da Ciro Endeksi Yüzde 39,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki ciro endeksleri detaylı olarak incelendi.

11.09.2024 10:49
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 39,8 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 27 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 0,3 artış gösterdi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 58,8 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi haziran ayına göre yüzde 8,6 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 0,7 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Temmuz'da Ciro Endeksi Yüzde 39,8 Arttı - Son Dakika

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