Türkiye'de Tiyatro Seyircisi Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Tiyatro Seyircisi Sayısı Arttı

Türkiye\'de Tiyatro Seyircisi Sayısı Arttı

Türkiye'de tiyatro seyircisi sayısı 2022-2023 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 15,2 artışla 6 milyon 279 bin 512 kişi olarak kayıtlara geçti. Tiyatro salonu sayısı 808, bu salonlardaki koltuk sayısı 326 bin 713 olarak belirlendi. Tiyatroda oynanan eser sayısı azalırken, çeviri eser seyirci sayısı yükseldi. Çocuk eseri gösteri sayısı ve seyirci sayısı da artış gösterdi. Opera ve bale gösterisi sayısı azalırken, seyirci sayısı arttı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı da artış gösterdi.

05.06.2024 11:19
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Türkiye'de tiyatro seyircisi sayısı 2022-2023 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 15,2 artışla 6 milyon 279 bin 512 kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" bültenini yayınladı.

Sinema istatistikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayınlanmaya başlandı. Buna göre, Türkiye genelinde geçen yıl 147'si yerli, 224'ü yabancı olmak üzere 371 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonu sayısı 2 bin 618, bu salonlardaki koltuk sayısı 286 bin 603 olarak belirlendi.

Sinema seyircisi sayısı, geçen yıl 31 milyon 5 bin 844 kişi olarak kayıtlara geçti. Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi, yabancı film seyirci sayısı ise 17 milyon 289 bin 839 kişi olarak hesaplandı.

Çocuk eseri gösteri sayısı arttı

Tiyatro salonu sayısı 2022-2023 sezonunda 808, bu salonlardaki koltuk sayısı 326 bin 713 olarak belirlendi. Tiyatro seyircisi sayısı söz konusu sezonda bir önceki sezona göre yüzde 15,2 artarak 6 milyon 279 bin 512 kişi oldu.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 1,7 azalarak 8 bin 223'e geriledi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 37,5 yükselerek 1 milyon 726 bin 3, telif eser seyirci sayısı yüzde 8,5 artışla 4 milyon 553 bin 509 olarak kayıtlara geçti.

Bu salonlarda oynanan çocuk eseri gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 20,2 artışla 11 bin 551, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 2,2 yükselerek 15 bin 848 oldu. Çocuk eseri seyirci sayısı aynı dönemde yüzde 25,1, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 9,8 artış gösterdi.

Türkiye genelinde 2022-2023 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 30,2 artarken, gösteri sayısı yüzde 15 azaldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 10 topluluk söz konusu dönemde faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 47,1 artarak 266 bin 23 oldu. Orkestra seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 62,3 artarken, koro seyirci sayısı yüzde 19,7 azaldı. Aynı dönemde topluluk seyirci sayısı ise yüzde 143,7 yükselişle 76 bin 479 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Çocuk, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Tiyatro Seyircisi Sayısı Arttı - Son Dakika

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