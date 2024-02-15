Türkiye'de Ücretli Çalışan Sayısı Aralık 2023'te Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Ücretli Çalışan Sayısı Aralık 2023'te Arttı

Türkiye\'de Ücretli Çalışan Sayısı Aralık 2023\'te Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Aralık 2023'te sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 15 milyon 57 bine ulaştı. Sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azalma yaşanırken, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2 artış görüldü. Ayrıca, ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre de yüzde 0,1 artış gösterdi.

15.02.2024 10:15
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak, 15 milyon 57 bini buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2022'de 14 milyon 800 bin 999 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,7 artışla 15 milyon 57 bin 373 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre de yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Ücretli Çalışan Sayısı Aralık 2023'te Arttı - Son Dakika

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