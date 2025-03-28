Türkiye'de Ulusal Kuantum Enstitüsü Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Ulusal Kuantum Enstitüsü Kuruluyor

TÜBİTAK bünyesinde kurulacak enstitü, kuantum teknolojilerindeki AR-GE çalışmalarını koordine edecek.

28.03.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin kuantum alanındaki araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını koordine etmek üzere TÜBİTAK bünyesinde "Ulusal Kuantum Enstitüsü" kurulacak.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" belgesinden derlediği bilgiye göre, kuantum teknolojileri, konumlandırma, görüntüleme, hesaplama, iletişim, algılama ve güvenlik alanlarında devrim niteliğinde yenilikler sunuyor.

Türkiye kuantum teknolojilerinde kamu destekli AR-GE faaliyetlerine son yıllarda ivme kazandırdı. 2023'te TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında kurulan "Kuantum Teknolojileri Bölümü" ile kuantum bilgisayar/hesaplama, haberleşme/kriptografi, görüntüleme, algılama ve metroloji gibi başlıca alanlarda yapılacak çalışmalarla ve geliştirilecek sistemlerle Türkiye'nin kuantum teknolojilerinde söz sahibi olmasına ve ilerlemesine önemli seviyede katkı sağlanması hedeflendi.

TÜBİTAK bünyesinde kuantum teknolojilerine yönelik kapasite geliştirme çalışmalarını gelecek dönemde daha da ileriye taşıyacak "Ulusal Kuantum Enstitüsü" kurulması planlandı.

Enstitü, Türkiye'nin kuantum alanındaki araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını koordine edecek. Böylelikle altyapı ve yetişmiş insan gücü birikimi oluşturulacak, ileri teknolojiye dayalı projeler yürütülecek, sivil ve askeri uygulamalar için kuantum hesaplama, haberleşme ve algılama tabanlı sistemler geliştirilecek.

Kuantum haberleşme kapsamında elmas veya kristal bazlı kuantum yayıcılar, fotonik devreler ve tek foton dedektörlerin üretimi yapılacak. Rydberg temelli kuantum anten geliştirilerek Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile işbirliği içinde kuantum radar/lidar prototipi üretilecek.

Enstitünün önemli hedefleri arasında hem süper iletken hem de fotonik temelli kuantum bilgisayarın üretilmesi, kriptoloji ve siber güvenlik alanında kullanımının sağlanması da yer alıyor.

Çığır açıcı ilerlemeye kapı açıyor

Kuantum teknolojisine sahip bilgisayarlar, karmaşık matematiksel problemlerin çözümü, büyük ölçekli optimizasyon, moleküler simülasyon, yapay zeka, büyük veri analizi ve kriptografi gibi alanlarda önemli avantajlar sağlıyor.

Hızlı ve verimli işlem yapabilen kuantum bilgisayarların yanı sıra verilerin güvenliğini artıran kuantum şifreleme yöntemleri ve hassas ölçümler gerçekleştirebilen kuantum sensörler, yeni nesil radar ve görüntüleme sistemlerini destekleyen kuantum algılama, kuantum dolanıklık ve kuantum anahtar dağıtımı sayesinde ultra güvenli veri aktarımını mümkün kılan bu teknolojiler, farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyor.

Söz konusu teknolojiler, finans, ilaç geliştirme, tıp, jeofizik, malzeme bilimi ve savunma sanayisi gibi birçok sektörde çığır açıcı ilerlemeleri mümkün kılıyor. Kuantum teknolojileri alanında AR-GE çalışmalarının ve yatırımların desteklenmesi tüm bu olanaklardan en üst düzeyde faydalanılmasının yolunu açacak adımlar olarak görülüyor.

Türkiye'de kuantum projeleri

Öte yandan, Türkiye'de kuantum alanında başka projeler de devreye alındı. Bu kapsamda, SSB ve üniversiteler, kuantum güvenlik çözümleri ve sensör teknolojileri üzerine araştırmaları desteklerken ASELSAN bünyesinde bu alandaki çalışmaların yürütülmesi amacıyla KUANTAL (Kuantum Araştırma Laboratuvarı) kuruldu.

İlk yerli kuantum bilgisayarı QuanT, TOBB ETÜ tarafından geliştirilerek devreye alındı. Gelecek dönemde kamu öncülüğünde uluslararası işbirlikleri ve özel sektör yatırımlarıyla bu alandaki kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Tübitak, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Ulusal Kuantum Enstitüsü Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 11:54:45. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Ulusal Kuantum Enstitüsü Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement