Türkiye'de Üzüm İhracatı Başladı - Son Dakika
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Türkiye'de Üzüm İhracatı Başladı

Türkiye\'de Üzüm İhracatı Başladı
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Manisa'da erkenci üzüm ihracatı başladı, rekolte beklentisi yüksek.

Türkiye'nin erkenci sofralık üzüm ihracatında ilk sevkiyatlar bugün başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, bu yıl doğal afet yaşanmaması nedeniyle rekolte beklentisinin geçen yıllara göre daha yüksek olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin üzüm üretim merkezi konumundaki Manisa'da erkenci sofralık üzüm ihracatı bugün itibarıyla başladı. "Superior Seedless" çeşidinde ilk ihracat sevkiyatlarının gerçekleştirilmesiyle birlikte üretici ve ihracatçılar yeni sezona başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, bu yıl rekolte beklentisinin önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan Manisa, yaş ve kuru üzüm ihracatıyla da ülke ekonomisine her yıl yüz milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağlayan en önemli tarım merkezleri arasında yer alıyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Ticaret Bakanlığı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Ürün Güvenliği Denetimleri İzmir Servisi, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "Superior Seedless" üzüm çeşidinin hasat tarihinin 24 Temmuz, ihracat başlangıç tarihinin ise 25 Temmuz olarak belirlendiğini söyledi.

Ünal, ihracat tarihinin belirlenmesindeki temel amacın yurt dışına gönderilecek üzümlerin yeterli olgunluğa ulaşması ve yüksek kalite standartlarını karşılaması olduğunu belirterek, "Arazi çalışmalarında alınan numuneler laboratuvarlarımızda analiz ediliyor. Elde edilen sonuçlar ilgili heyet tarafından değerlendiriliyor ve ihracat tarihi buna göre belirleniyor. Amacımız hem kaliteli ürün ihraç etmek hem de dış pazarlarda ülkemizin güvenilirliğini korumak. Bugün itibarıyla erkenci çeşitlerden biri olan 'Superior Seedless' üzümünün ihracatı başladı. Bunun ardından hem Manisa'nın hem de dünyanın en önemli üzüm çeşitlerinden biri olan Sultani Çekirdeksiz üzümün ihracatı da başlayacak. Üreticilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

"Rekolte beklentisi daha yüksek"

Bu yıl bağlarda doğal afet kaynaklı önemli bir kayıp yaşanmadığını ifade eden Ünal, "Bugüne kadar toplam rekolteyi olumsuz etkileyecek önemli bir doğal afet yaşanmadı. Bu nedenle bu yıl rekolte beklentimiz önceki yıllara göre daha yüksek. Hatta olması gereken seviyelerde bir üretim bekliyoruz." diye konuştu.

321 milyon dolarlık ihracat geliri

Yaklaşık 1 milyon dekarlık bağ alanıyla dünyanın en önemli çekirdeksiz üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa, kuru üzüm ihracatında da Türkiye'nin lokomotifi konumunda bulunuyor.

Açıklanan verilere göre, 1 Eylül 2025'te başlayan kuru üzüm ihracat sezonunda 25 Nisan 2026 tarihine kadar Manisa merkezli ihracatçılar tarafından 93 bin ton kuru üzüm yurt dışına gönderildi. Gerçekleştirilen ihracattan ülke ekonomisine 321 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Türkiye, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Üzüm İhracatı Başladı - Son Dakika

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