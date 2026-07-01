Türkiye'de Video İzleme Alışkanlıkları - Son Dakika
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Türkiye'de Video İzleme Alışkanlıkları

01.07.2026 11:16
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İlk çeyrekte internet trafiğinin %40,6'sı YouTube'da, Instagram ise %16 ile ikinci sırada.

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde kullanıcılar internette en çok video izlemeye yoğunlaştı, toplam trafiğin yüzde 40,6'sı YouTube'da gerçekleşti.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre kullanıcılar internetteki zamanlarının??????? büyük kısmını sosyal medya uygulamalarında geçirdi.

Kullanıcıların internet kullanım alışkanlıkları incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde toplam internet trafiğinde çevrim içi video paylaşım platformu YouTube'un açık farkla ilk sırada yer aldığı görüldü.

İlk üç ayda toplam internet trafiğinin yüzde 40,6'sı YouTube'da gerçekleşti. YouTube'u yüzde 16 ile Instagram takip etti.

Söz konusu veriler, kullanıcı tüketiminin büyük ölçüde video içerik tüketimi üzerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Anlık mesajlaşmada Instagram önde

İnternet trafiği kategorilere göre incelendiğinde, "streaming" yani yayın tabanlı uygulamalarda da ilk sıra yine YouTube'un oldu.

Yüzde 57,4 ile ilk sırada yer alan YouTube'u yüzde 17,4 ile Instagram, yüzde 5,6 ile TikTok ve yüzde 5,5 ile Netflix takip etti.

Bireylerin iletişim kurmak için kullandığı "instant messaging" yani anlık mesajlaşma kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama yüzde 58,5 ile Instagram olurken Facebook yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Anlık mesajlaşmada en çok kullanılan uygulamalar listesinde WhatsApp yüzde 7,3 ile üçüncü sırada, Telegram ise yüzde 6,2 ile dördüncü sırada konumlandı.

Veriler, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamalarında sosyal medya tabanlı uygulamalara yöneldiğini ve geleneksel mesajlaşma servislerinin daha sınırlı kullanıldığını da ortaya koydu.

İnternet üzerinden sesli konuşmada WhatsApp tercih edildi

"Online games" yani çevrim içi oyun kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama platformu yüzde 25,4 ile PlayStation olarak kayıtlara geçti.

PlayStation'ı sırasıyla yüzde 24,1 ile Steam, yüzde 9,2 ile PUBG ve yüzde 6,7 ile League of Legends takip etti.

İnternet üzerinden sesli konuşma olan VOIP kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama da açık ara WhatsApp oldu. Toplam kullanım trafiğinin yüzde 61,2'sini oluşturan WhatsApp, bu alanda lider konumda yer aldı.

Kaynak: AA

Instagram, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, YouTube, Yaşam, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Video İzleme Alışkanlıkları - Son Dakika

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