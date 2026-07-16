Türkiye'de Yapay Zeka Eylem Planı Hazırlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, eylem planının bütün katmanları ve boyutlarıyla tüm vatandaşların yapay zekası olacağını belirterek, "e-Devlet Kapısına entegre bir yapay zeka bölümü dizayn edeceğiz." dedi.

Kültür Medeniyet Vakfı'nda (KÜME) Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı, yapay zeka alanındaki hedefleri, öncelikli uygulama alanları ve gelecek döneme yönelik adımlarının ele alındığı söyleşi etkinliği, KÜME Vakfı'ndan Ozan Ahmet Çetin'in Moderatörlüğü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Uzun, yapay zeka ile ilgili altyapıların sunulan çözümlerin önünde gittiğini insanların yapay zekanın eğlenceli taraflarından ziyade, gündelik yaşamda hayatlarını kolaylaştıran taraflarını keşfetmeye ve dikeylerde çözümler geliştirmeye başladığını söyledi.

Uzun, Türkiye'nin yapay zekada dünyadaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletlerin (BM) geçtiğimiz hafta yayınladığı bir rapor var. Orada dünyadaki yapay zekanın yatırım boyutuyla ilgili, geldiği noktayla ilgili verdiği çarpıcı veriler var. Mesela diyor ki, dünyadaki en yüksek 500 işlem kapasiteli işlemcisine, altyapısına baktığımız zaman, bunun yüzde 75'i ABD'nin, yüzde 15 Çinlilerin. Yüzde 90'ı iki ülkenin kapattığını görüyoruz. Yüzde 10'u artık Avrupa'da. İnanılmaz bir model.

2025'te ABD'nin 60 civarında dil modeli var, Çin'in 35 civarında var. Dünyanın geri kalanında 13 tane. Dil modelinde tablo böyle. Dünya genelinde yapay zekalı modellerde özel sektörün rolü yüzde 90 civarında. Çünkü ciddi bir ekonomi ihtiyaç da söz konusu milyar dolarlık ürünlerden bahsediyoruz. Özellikle Amerika ve Çin'in öncülüğünü yaptığı, özel sektörün finanse edip önderliğini yaptığı teknolojik sistemden bahsediyoruz."

"Sektörel yapay zeka çözümleri geliştirilmesi yönünde bir stratejik plan konusu önemli"

Uzun, Türkiye'nin söz konusu sistemde pozisyonlanırken, Türk toplumunun yeniliğe adapte olma kabiliyeti ve uyum becerisinin yüksek olduğunu belirterek, bunların teknik beceri ile donatıldığında ortaya başarılı uygulama örneklerinin çözümlerinin çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle sanayi ve sağlık sektöründe, turizmde ve tarımda ciddi bir birikimi olduğunu dile getiren Uzun, "Türkiye'nin söz konusu sektörlerde hem tecrübe olarak hem de veri olarak bir birikimi var. Sektörel yapay zeka çözümleri geliştirilmesi yönünde bir stratejik plan konusu önemli." diye konuştu.

Uzun, Türkiye'de kamunun ciddi bir yönlendirici gücü olduğunu düşündüklerini dile getirerek, söz konusu gücün yapay zeka ekosistemini destekleyici şekilde yönlendirilmesi durumunda kolektif bir başarının çıkacağına inandıklarını söyledi.

Kamu yatırım bütçesinin yüzde 2'sinin yapay zeka çözümlerine harcanması gibi ciddi bir hedef koyulduğunu hatırlatan Uzun, "Bu da ekosistemi motive edecek. Türkiye'ye yatırımı o anlamda teşvik edici bir unsura dönüşüyor. Kendi yapay zeka düzenlemelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Eylem planını hazırlarken TÜBİTAK'a verilen görev çerçevesinde STK'larla, girişimcilerle, global şirketlerle ve akademisyenlerle ayrı ayrı çalıştay yaptıklarını dile getiren Uzun, toplam 500 kişiyle temas ettikleri çalıştaylar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uzun, çalıştay yapılırken eş zamanlı olarak bir internet sitesi açtıklarını söyleyerek, "Halka sorduk. Türkiye'nin yapay zeka eylem planında hangi eylemleri önerirsiniz diye açık uçlu olarak sorduk. 100 bine yakın katılımcı doğrudan bu siteye iştirak ettiler. Her yaş grubuna dokunan bir çalışma oldu." diye konuştu.

"e-Devlet Kapısına entegre bir yapay zeka bölümü dizayn edeceğiz"

Uzun, eylem planının bütün katmanları ve boyutlarıyla tüm vatandaşların yapay zekası olacağını belirterek, "e-Devlet Kapısına entegre bir yapay zeka bölümü dizayn edeceğiz. Burada tüm vatandaşlarımıza bir yapay zeka asistanı tamamlayacağız. Bu yapay zeka asistanının öncelikli fonksiyonu şu olacak; her bir vatandaşımızın yapay zeka okuryazarlık seviyesini ölçeceğiz. Bu sevimli bir test de olacak. Hatta hayalimiz, testin sonucunda çıkacak olan benim yapay zeka puanım şu seninki ne durumda diye paylaşım yapılarak bir etkileşim oluşturulması sağlanacak." açıklamalarında bulundu.

Yatırımlar konusunda değerlendirmelerde bulunan Uzun, devletin katılımının kaldıraç etkisini kullanmak suretiyle özel sektörün bu alana yatırım yapmasını sağlamayı da hedeflediklerini söyledi.

Uzun, ana kalem çerçevesinde 10 milyar dolarlık yatırımın, yapay zeka ile ilgili işlem gücü, veri merkezi gibi altyapı yatırımlarını kapsayan bir kalem olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HIT-30 Programı kapsamında yapay zeka ile ilgili iki ayrı çağrımız şu anda aktif açık. Biri veri merkezleri çağrısı, biri direkt yapay zeka çağrısı ve birinde 1,6 milyar dolar diğerinde de 1,5 milyar dolarlık, zaten 3,1 milyar dolarlık bizim açıkladığımız destek, teşvik bütçesi söz konusu. 3,1 milyar dolarlık teşvikin alınması durumunda özel sektörün yapacağı yatırım aslında temel kastımız. Bir teşvikte bulunuyorsak bir kaldıraç etkisiyle özel sektörün de üzerine koyarak yatırım yapmasını bekliyoruz."