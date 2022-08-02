Türkiye'nin ilk pamuk hasadı Söke'den

Türkiye'de yeni sezonun ilk pamuk hasadında yine gelenek bozulmadı. İlk hasat sevinci Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Üretici Ali Karasu'nun pamuk hasat sevincine Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ile odanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri de ortak oldu. Nostalji yaşatan ve elle toplanan pamuk daha sonra Akgünler çırçır fabrikasına teslim edildi.

Bu yıl buğday hasadı yapılan arazilere ikinci ürün ekimi ile birlikte 320 bin dekar pamuk ekiminin yapıldığı Söke Ovası'nda yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını belirten Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, "Pamuğun başkenti Söke, her zaman pamuk üretiminde öncüdür. Söke olarak pamuktan vazgeçemeyiz" dedi.

Sezonun ilk pamuğunu yetiştiren üretici Ali Karasu'yu kutlayan Başkan Tanyeri, yeni sezondan fiyat beklentilerinin 20 liranın üzerinde olduğunu söyledi. Üretimde artan maliyetlere dikkat çeken Mustafa Tanyeri, üreticilerin beklentilerini iletmek üzere en kısa sürede Ankara ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.

26 Mart tarihinde ekimini gerçekleştirdikleri pamuk üretimi için çok uğraştıklarını belirten üretici Ali Karasu ise, çiftçiliği çocuk yaşlardan bu yana seve seve yaptıklarını, bu yıl Söke'de ilk pamuk hasadının kendilerine nasip olduğu için mutlu olduklarını söyledi. Ali Karasu, "Maliyetler iyi olursa daha iyi olur. Önümüzü görür, daha fazla üretim yaparız" dedi.

Akgünler çırçır fabrikasına teslim edilen sezonun ilk pamuğu sembolik fiyatla alındı. - AYDIN