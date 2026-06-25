Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara'nın Polatlı, Batman'ın Gercüş, Bingöl'ün Solhan, Çorum'un Merkez, Denizli'nin Çivril ve Bekilli, Edirne'nin Keşan, Konya'nın Cihanbeyli, Malatya'nın Arapgir, Sivas'ın Yıldızeli, Tokat'ın Sulusaray, Uşak'ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçeleri ile Kayseri'nin Küpeli Mahallesi'ndeki bazı alanlar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Yeni YEKA Alanları İlan Edildi - Son Dakika
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