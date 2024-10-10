Türkiye'de Yoksulluk Oranı 2023'te Düşüş Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Yoksulluk Oranı 2023'te Düşüş Gördü

TÜİK, 2023'te yoksulluk oranının yüzde 13,5'e gerilediğini açıkladı. Çeşitli hane halkı türlerinde azalma yaşandı.

10.10.2024 11:51
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Türkiye'de 2023'te eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı 0,9 puan azalarak yüzde 13,5 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni düzelterek yeniden yayımladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada, hane halkı gelirinin bileşeni olan izafi kiranın eksik hesaplanması dolayısıyla gelir dağılımı ve yoksulluk oranlarıyla ilişkili bazı göstergelerde sapmalar meydana geldiği, bu nedenle düzeltilmiş bülten ve tabloların yeniden yayımlandığı belirtildi.

Buna göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2023'te 0,9 puan azalarak yüzde 13,5 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,3 puan azalarak yüzde 21,3 olarak tespit edildi.

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 7 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 29 oldu.

Hane halkı tipine göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı, bir önceki yıla göre 4 puan azalarak yüzde 7,7'ye, tek kişilik hane halklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 7,3'e geriledi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 2,6 puan azalarak yüzde 17'ye, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 13,3'e düştü.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Yoksulluk Oranı 2023'te Düşüş Gördü - Son Dakika

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