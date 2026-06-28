Türkiye'de Zaman Kullanımında Cinsiyet Farklılıkları - Son Dakika
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Türkiye'de Zaman Kullanımında Cinsiyet Farklılıkları

28.06.2026 11:13
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TÜİK verilerine göre, erkekler oyunlara, kadınlar ise sanat ve hobiler için daha fazla zaman ayırıyor.

Türkiye'de, fertlerin geçen yıl sosyal yaşam, oyun ve hobilere ayırdığı zamanlar incelendiğinde, erkeklerin oyunlara, kadınların ise sanat ve hobiye daha fazla zaman ayırdığı görüldü.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Zaman Kullanım Araştırması"ndan derlediği verilere göre, fertler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi.

Uyku ile birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdam ise 2 saat 25 dakika ile 24 saatlik günün büyük bölümünü doldurdu.

Fertlerin boş zaman olarak da tanımlanan ve "sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi, oyun ve kitle iletişim araçları" başlığı altında derlenen faaliyetlere ayırdığı zaman ise 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı.

Söz konusu faaliyetin alt kategorileri incelendiğinde, bu zamanın yüzde 39,5'inin "televizyon, video ve DVD", yüzde 29'unun "sosyal yaşam" ve yüzde 15,6'sının "dinlenme" için ayrıldığı kayıtlara geçti.

Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkati çekti. Buna göre, sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı yüzde 0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak yüzde 2,5 oldu.

Erkeklerin boş zaman aktivitesinde oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren "oyunlar" kategorisi öne çıktı. Bu doğrultuda, oyunlar kategorisi erkeklerde oranı yüzde 8 seviyelerinde iken kadınlarda bu oran yüzde 2,3'te kaldı.

Çalışan kadınlar egzersize daha çok zaman ayırıyor

Boş zaman aktivitelerden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı yüzde 4,7, kadınların oranı yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Çalışan kadınlarda egzersiz oranı yüzde 4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran yüzde 3 seviyelerinde kaldı.

Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı yüzde 4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran yüzde 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı yüzde 4,7 iken, çalışmayan kadınlarda bu oran yüzde 2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı yüzde 1,8, çalışmayan erkeklerde ise yüzde 2 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Kadın, Yaşam, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Zaman Kullanımında Cinsiyet Farklılıkları - Son Dakika

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