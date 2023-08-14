Türkiye'deki Bankalardaki Altın Mevduatı Yüzde 55,3 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'deki Bankalardaki Altın Mevduatı Yüzde 55,3 Arttı

Son Güncelleme: 14.08.2023 13:31

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki bankalarda altın mevduatı yılın ilk 6 ayında yüzde 55,3 arttı. İstanbul, altın mevduatının en yüksek olduğu il oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki bankalarda altın mevduatı yılın ilk 6 ayında yüzde 55,3 arttı. 2023'te vatandaşın yatırım tercihi altın olurken, bankalardaki mevduat 699 milyar 980 milyon liraya yükseldi.

EN ÇOK ALTIN YATIRIMI İSTANBUL'DA

Altın mevduatının illere göre dağılımında zirvenin sahibi ise İstanbul oldu. İstanbul, 224 milyar 309 milyon lira ile Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tutuyor.

İSTANBUL'U ANKARA VE İZMİR TAKİP EDİYOR

İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ediyor. Başkent Ankara'daki altın mevduatının büyüklüğü 77 milyar 252 milyon lira. İzmir'de ise bu rakam 42 milyar 927 milyon lira.

BURSA VE ANTALYA İLK 5'TE

Listede Bursa24 milyar lirayla dördüncü sırada, 22 milyar 282 milyon lira ile de Antalya beşinci sırada.

ARDAHAN SON SIRADA

Altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lirayla Ardahan, 370 milyon lirayla Bayburt, 375 milyon lirayla Kilis oldu.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Hamd olsun uçuyoruz demekki :)) Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki Bankalardaki Altın Mevduatı Yüzde 55,3 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'deki Bankalardaki Altın Mevduatı Yüzde 55,3 Arttı - Son Dakika
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