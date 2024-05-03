Türkiye'deki İHA Sayısı 72 Bini Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'deki İHA Sayısı 72 Bini Buldu

Türkiye\'deki İHA Sayısı 72 Bini Buldu

Türkiye, havacılık sektöründe attığı adımlarla gücünü artırırken ülkedeki insansız hava aracı (İHA) sayısı 72 bini, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 1 milyon 477 bini buldu. İHA'ların sivil ve ticari uçuşlarının yanı sıra askerlik, güvenlik, istihbarat, tarım/ilaçlama, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele ve kamusal amaçlı hizmetlerde de kullanımı giderek yaygınlaşıyor. İHA'lar için düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları bu alanda ilerlemeyi sağladı. İHA sayısı geçen yılın sonunda bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 72 bine yükseldi ve kayıtlı İHA pilotu sayısı da yüzde 6 artışla 1 milyon 477 bine çıktı. İzinsiz veya kayıtsız İHA uçuranlara ve pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.

03.05.2024 11:16
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Türkiye, havacılık sektöründe attığı adımlarla gücünü artırırken ülkedeki insansız hava aracı (İHA) sayısı 72 bini, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 1 milyon 477 bini buldu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, İHA'ların sivil ve ticari uçuşlarının yanı sıra askerlik, güvenlik, istihbarat, tarım/ilaçlama, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele ve kamusal amaçlı hizmetlerde de kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Söz konusu araçlara yönelik düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları bu alanda aşama katedilmesini sağladı.

SHGM tarafından 22 Şubat 2016'da yayımlanan İHA Sistemleri Talimatı kapsamında 500 gram ile 25 kilogram aralığındaki İHA'lar için kayıt sistemi oluşturuldu.

İHA uçuş izinlerinin, İHA Kayıt Sistemi üzerinden internet ortamında alınmasını ve buradan cevap verilmesini sağlayan Mülki İdare Modülü çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek hizmete alındı.

İHA yetkili eğitim kuruluşlarının Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) onaylı İHA eğitim kuruluşu olma süreci tamamlandı.

Ülkedeki İHA sayısı geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 63 binden 72 bine yükseldi. Kayıtlı İHA pilotu sayısı da aynı dönemde yüzde 6 artışla 1 milyon 393 binden 1 milyon 477 bine çıktı.

İzinsiz İHA uçuranlara ceza

Mevzuat gereği askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA'ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü tüm İHA'ların sahiplerince kaydettirilmesi gerekiyor.

Ayrıca, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan İHA uçuranlara ve pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki İHA Sayısı 72 Bini Buldu - Son Dakika

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