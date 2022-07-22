Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 15 milyon 987 bin 428 işçiden yüzde 14,26'sına denk gelen 2 milyon 280 bin 285'i herhangi bir işçi sendikasına üye.

HİZMET-İŞ İLK SIRADA

20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle 'ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar' oldu. Bunu 1 milyon 865 bin 713 işçiyle 'metal' ve 1 milyon 445 bin 368 işçiyle 'inşaat' iş kolları izledi.

Hizmet-İş Sendikası sahip olduğu 252 bin 612 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 245 bin 602 üyeyle Türk Metal Sendikası, 193 bin 829 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.