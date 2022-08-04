Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı - Son Dakika
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Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı

04.08.2022 09:54
Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı

Türkiye'den 11 aylık dönemde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den 11 aylık dönemde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Temmuz 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, son 11 ayda 322 bin 596 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 895 milyon 697 milyon 602 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı - Son Dakika

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