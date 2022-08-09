"Asaletin simgesi" Devrek Bastonu dünyaya açılıyor - Son Dakika
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"Asaletin simgesi" Devrek Bastonu dünyaya açılıyor

09.08.2022 10:43

Türkiye'den 19 yıl önce Japonya'ya yerleşen ve burada halı, kilim ticareti yapan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japon eşi Hiroko İkenoue Enşici ile birlikte "Asaletin Simgesi" Devrek Bastonu'nu Japonya'ya ihraç etme kararı aldı.

Türkiye'den 19 yıl önce Japonya'ya yerleşen ve burada halı, kilim ticareti yapan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japon eşi Hiroko İkenoue Enşici ile birlikte "Asaletin Simgesi" Devrek Bastonu'nu Japonya'ya ihraç etme kararı aldı. Bastonun ticaretinin yanı sıra tanınabilirliğinin artması hedefleniyor.

2003 yılında Japon Hiroko İkenoue ile evlenerek Japonya'ya yerleşen Zonguldaklı işadamı Murat Enşici; burada kurduğu şirketiyle Türkiye'den satın aldığı el dokuması halı ve kilimlerin Japonya'daki ticaretini sürdürdü.

Devrek'te kızılcık ağacından üretilen ve ustaların el işlemeleriyle tanınan Devrek Bastonu'nu eşiyle birlikte Japonya'ya ihraç etme kararı alan Enşici, hazırlıklarını tamamladı. Baston Park'ta tanıtım etkinliğinde protokol üyeleri ile birlikte bir araya gelen Murat Enşici, müzedeki bastonları inceledi. Türkiye'de üretilen bastonların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen bastonların da yer aldığı Baston Park'taki müzeyi inceleyen protokol üyeleri, Enşici'ye de Devrek Bastonu'na sahip çıktığı için teşekkür etti. Enşici de katılımlarından dolayı protokol üyelerine plaket takdim etti.

Eylül ayından itibaren bastonların Japonya'ya ihraç edilmeye başlayacağını anlatan Murat Enşici, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Enşici, "Yaklaşık 2003 yılından beri 19 yıldır Japonya'da yaşamaktayım. Aslen Zonguldak Devrekliyim. Japonya'da Türkiye'nin el dokuması kilimlerini alarak ticaretini yapan bir şirketim var. Bununla beraber yaptığımız işler haricinde Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesi adına bizler de sürekli iki ülkenin dostluk ve ilişkilerine nasıl katkı verebiliriz bu anlamda birçok uluslararası etkinlik yaptık. Bunları yaparken de büyüklerimiz sağ olsunlar, hem hemşehrimiz olan 23. dönem TBMM Başkanımız Köksal Toptan'ın sınırsız desteğini bugüne kadar gördük. Hatta bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaları kendisiyle paylaşarak himayelerinde gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı gelecek olan nesillere aktarabilmek için kişilere bağlı olmayan projeler geliştirmeye çalıştık. Halen daha bu şekilde çalışıyoruz. Kendi memleketimizin ürünü olan Devrek Bastonu'nun Japonya'ya ihracatını gerçekleştireceğiz. Bu ilk ihracatla birlikte Devrek Bastonu'nun gerçek değerini gelecek nesillere aktarabilmek ve ustaların daha iyi bastonlar üretebilmek adına kültür değeri olan bastonu daha da farklı yönleriyle Japonya'daki Japon halkına aktarabilirsek inanın memnun kalırız. Olur da Japon insanların ilgisini çeker ve Devrek'i ve Zonguldak'ı görmek isterler düşüncesiyle yola çıktık. İkinci bir iş olarak Devrek Bastonu'nu Japon işimle birlikte düşündük. Allah'ın izniyle biz bu işin ticaretini de Japon eşimle birlikte yapacağız. Tek seferlik olmasında zaten düşüncemiz yok. Allah'ın izniyle biz bu işi ilerletebilirsek hem ekonomik hem de kültürel olarak ülkemize girdi sağlayabilirsek ancak başarılı olabiliriz" diye konuştu.

Programda Murat Enşici'ye Kur'an-ı Kerim okumayı öğreten hocası tarafından el işçiliği ile yapılan Japonca "Hoşgeldiniz" anlamına gelen tel kırma işlemeli tablo hediye edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Japonya, Türkiye, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Asaletin simgesi' Devrek Bastonu dünyaya açılıyor - Son Dakika

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