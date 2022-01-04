Üye Girişi
Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat

04.01.2022 11:16
Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün, ihracatını 2021 yılında yüzde 25,57 artışla 9 milyar 156 milyon 524 bin dolara ulaştırdığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün, ihracatını 2021 yılında yüzde 25,57 artışla 9 milyar 156 milyon 524 bin dolara ulaştırdığını bildirdi.

Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların Kovid-19 salgını ve buna bağlı küresel sorunlar nedeniyle zorlu bir yılı geride bıraktığını belirtti.

2021 yılı başında 9 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Altunkaya, "Geçtiğimiz yıl 9 milyar 156 milyon 524 bin dolar hububat, bakliyat ihracatı gerçekleşti. 2022 hedefimiz 11 milyar dolar olarak belirlendi. 2022, hepimiz için daha çok çalışmak, üretmek, ihraç etmek zorunda olduğumuz bir yıl. Ülkemizin gelişmesi, istihdamın artırılması için bunu yapmak bütün vatandaşlarımızın ortak görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla birlikte bütün iş kollarında olduğu gibi ihracatta da kuralların yeniden yazıldığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Elbette global bir salgınla mücadele etmek ve sağlık sorunlarının yaşandığı bir dünyada ihracat yaparak nihai tüketiciye ulaşmak çok zor. Bizler bu zorlukları aşıp, dünya sofralarına Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen sağlıklı ürünlerimizi sunarak büyük katkı sağladık. 2022 yılında mevcut pazarlardaki payımızı atırırken yeni hedef ülkelere yönelerek buralarda da kalıcı pazarlar oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Yüksek katma değerli ürünlerimizle dünya pazarlarında her zamanki gibi güçlü olmaya ve sürdürülebilir ihracatla şartlar ne olursa olsun kesintisiz ihracatımızı yapmaya devam etmek istiyoruz. İhracatta yaşanan sıkıntıların çözümü için devletimizin ilgili bakanlıkları ile sürekli temas halindeyiz. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın bütün kıtaları bizim için önemli pazarlardır. 2022 yılının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yılı olmasını diliyoruz."

Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat
Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat

YORUMLAR
500

İstihdam, Yatırım, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırdı, sonuçlar dikkat çekici! Türk gençleri kimi rol model alıyor? Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırdı, sonuçlar dikkat çekici! Türk gençleri kimi rol model alıyor?         
12:39
Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcü akını başladı Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcü akını başladı         
12:33
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
11:13
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar! Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!         
10:15
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19

Son Dakika Haberleri
12:39 TÜİK açıkladı! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
12:38 Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı
12:36 Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
12:33 Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcü akını başladı
12:18 En çok hangi kuruma güveniyoruz? Peki hiç güvenmediklerimiz hangileri?
12:11 Gelen zamlar İstanbullunun stres seviyesini yükseltti! İşte sonuçlar
12:07 Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na "özel teftiş" tepkisi: Derhal görevden alınmalıdır
12:04 Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı
11:59 Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı
11:53 Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 12:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement