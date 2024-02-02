Türkiye\'den Çin\'e Nükleer Enerji Eğitimi İçin Son Başvuru Tarihi 29 Şubat

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de nükleer enerji, mühendislik, fizik ve kimya alanından mezun olan ve Çin'de nükleer enerji alanında burslu yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihinin 29 Şubat olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, Türkiye bir yandan nükleer enerjiyi elektrik üretim portföyüne katmak için çalışmalar yürütürken diğer taraftan bu alanda yetişmiş nitelikli insan kaynağı oluşturmak için enerji diplomasisini kullanıyor.

Çin ile imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde lisans mezunu 25 Türk öğrenci Çin'de yüksek lisans ve doktora eğitimi yapacak.

Bakanlığa bağlı kamu şirketi Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) koordinatörlüğündeki program ile Türk öğrenciler, Çin'deki Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde doktora ve yüksek lisans, Tsinghua Üniversitesi'nde de yüksek lisans yapacak.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında tamamen İngilizce olarak yürütülecek olan program, ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere yüksek lisansta 2 veya 3 yıl, doktorada ise 4 yıl sürecek. Nükleer enerji, mühendislik, fizik veya kimya alanından mezun olanlar veya bu alanlardan Temmuz 2024'e kadar mezun olacak olan adaylar programa başvuru yapabilecek.

Masrafları iki ülke karşılayacak

Programa katılacak öğrencilerin masrafları Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Ücretsiz başvuru hakkı, konaklama imkanı, sağlık sigortası, aylık 4 bin 500 Yuan'a kadar burs, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince kursu gibi avantajlar da öğrencilere sunulacak.

Eğitim dili tamamen İngilizce olan programa katılacak adayların ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olması ve lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması gerekiyor.

Adayların öz geçmiş, onaylı lisans not dökümleri, İngilizce dil bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgeleri ve niyet mektuplarını İngilizce ve PDF formatında olacak şekilde 29 Şubat'a kadar "tunas.hr@enerji.gov.tr" elektronik posta adresine iletmeleri gerekiyor.

Sonuçlar elektronik posta yoluyla adaylara duyurulacak.