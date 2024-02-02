Türkiye\'den Çin\'e Nükleer Enerji Eğitimi İçin Son Başvuru Tarihi 29 Şubat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de nükleer enerji, mühendislik, fizik ve kimya alanından mezun olan ve Çin'de nükleer enerji alanında burslu yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihinin 29 Şubat olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, Türkiye bir yandan nükleer enerjiyi elektrik üretim portföyüne katmak için çalışmalar yürütürken diğer taraftan bu alanda yetişmiş nitelikli insan kaynağı oluşturmak için enerji diplomasisini kullanıyor.
Çin ile imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde lisans mezunu 25 Türk öğrenci Çin'de yüksek lisans ve doktora eğitimi yapacak.
Bakanlığa bağlı kamu şirketi Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) koordinatörlüğündeki program ile Türk öğrenciler, Çin'deki Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde doktora ve yüksek lisans, Tsinghua Üniversitesi'nde de yüksek lisans yapacak.
2024-2025 eğitim-öğretim yılında tamamen İngilizce olarak yürütülecek olan program, ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere yüksek lisansta 2 veya 3 yıl, doktorada ise 4 yıl sürecek. Nükleer enerji, mühendislik, fizik veya kimya alanından mezun olanlar veya bu alanlardan Temmuz 2024'e kadar mezun olacak olan adaylar programa başvuru yapabilecek.
Masrafları iki ülke karşılayacak
Programa katılacak öğrencilerin masrafları Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Ücretsiz başvuru hakkı, konaklama imkanı, sağlık sigortası, aylık 4 bin 500 Yuan'a kadar burs, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince kursu gibi avantajlar da öğrencilere sunulacak.
Eğitim dili tamamen İngilizce olan programa katılacak adayların ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olması ve lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması gerekiyor.
Adayların öz geçmiş, onaylı lisans not dökümleri, İngilizce dil bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgeleri ve niyet mektuplarını İngilizce ve PDF formatında olacak şekilde 29 Şubat'a kadar "tunas.hr@enerji.gov.tr" elektronik posta adresine iletmeleri gerekiyor.
Sonuçlar elektronik posta yoluyla adaylara duyurulacak.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Modacı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir kadınlar matinesinde sahne aldı. Sahnede şarkı söyleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar alay konusu oldu.
Geçen yıl denizi kirlettiği için ceza alan Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı'nda Captain Adam 1 adlı genel kargo gemisiyle çarpıştı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'den Çin'e Nükleer Enerji Eğitimi İçin Son Başvuru Tarihi 29 Şubat - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?