Türkiye, Derin Deniz Sondaj ve Sismik Gemileriyle İlk 10 Ülke Arasında - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Derin Deniz Sondaj ve Sismik Gemileriyle İlk 10 Ülke Arasında

Türkiye, Derin Deniz Sondaj ve Sismik Gemileriyle İlk 10 Ülke Arasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için kendi petrol ve doğal gazını arayıp bulacaklarını ve 2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceklerini söyledi. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli kullanarak enerjideki dışa bağımlılık sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için terör nedeniyle uzak kalınan bölgelerde arama yaptıklarını ve Türkiye'nin petrol üretimini artırdığını belirtti. Ayrıca, nükleer enerji ve madencilik politikalarıyla Türkiye'nin ekonomik olarak ileriye gideceğini ve dışa bağımlılığı bitirerek jeopolitik olarak daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurguladı.

17.03.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirterek, "Bu sene, 2024 yılını inşallah keşif yılı olarak ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Pendik Belediye Başkanı ve AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin'in ev sahipliğindeki toplantıda gençlerle bir araya geldi.

Bayraktar, buradaki konuşmasında petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, yenilenebilir enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin enerjisinin yüzde 70'ine yakınını ithal ettiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"2016'da adına 'Milli Enerji ve Maden Politikası' dediğimiz bir vizyonu ortaya koyduk ve dedik ki, biz artık kendi petrolümüzü ve doğal gazımızı kendi gemilerimiz ile kendi mühendislerimiz ile arayacağız ve inşallah bulacağız. Biz Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han gemilerini filomuza kazandırdık. Bugün Türkiye gururla, iftiharla söylüyorum ki dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosu olan bir ülkedir. Dünyada ilk 10 ülke arasına girmiş diyebilirim. Bu sene, 2024 yılını inşallah keşif yılı olarak ilan edeceğiz. Gelebilecek keşiflerle Türkiye'nin enerjideki doğal gazdaki dışa bağımlılığını düşüreceğiz."

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alnındaki potansiyeline ilişkin, "Güneşi, rüzgarı ve yenilenebilir kaynaklarını kullanan, petrol ve doğal gazını kendisi üreten, nükleer enerjisini yapmış bir Türkiye olarak enerjideki bu dışa bağımlılık sorununu hep birlikte ortadan kaldırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için geçmişte terör nedeniyle uzak kalınan coğrafyalarda arama yaptıklarını belirterek, "Artık petrol üretiyoruz. Şırnak Gabar'da, Türkiye bugün 37 bin varil petrol üretiyor. İnşallah orayı da 100 bin varile çıkaracağız. Yeni keşiflerle orada da Türkiye'nin bu makus talihini, bu dışa bağımlılık kaderini ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer enerjinin Türkiye'nin 70 yıllık hayali olduğunun altını çizen Bayraktar, Akkuyu'da 4 nükleer santralin aynı anda yapıldığını, bittiği zaman Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unun bu santralden karşılanacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden politikasına ilişkin ise "Nerede olursa olsun, hangi maden olursa olsun bunları mutlaka ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Bunu yaparken diyoruz ki önce insan önce iş sağlığı ve güvenliği, daha sonra çevre, çevreye zarar vermeden ama katma değerli madencilik yaparak, yani sadece ham maddeyi çıkarıp satarak değil, o ham maddeyi yarı ürüne, yarı mamul veya uç ürüne, nihai ürüne dönüştürerek madencilik yapmak istiyoruz. Bütün bu ortaya koyduğumuz projeleri gerçekleştirdiğimizde Türkiye ekonomik anlamda ileriye gidecek. Türkiye dışa bağımlılığı bitirmiş, bu anlamda jeopolitik olarak çok daha güçlü, bölgesinde sözü daha çok dinlenen ve dünyada hakikaten parmakla gösterilebilecek bir ülke haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Madencilik, Türkiye, Maden, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Derin Deniz Sondaj ve Sismik Gemileriyle İlk 10 Ülke Arasında - Son Dakika

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