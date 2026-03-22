Türkiye Doğal Gaz İthalatı Yüzde 18,5 Artış Gösterdi

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarak yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 870 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 3 milyar 852 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 703 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 37 milyon metreküple Azerbaycan ve 130 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ABD 2 milyar 755 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 475 milyon metreküp, Moritanya'dan 175 milyon metreküp, Angola'dan 95 milyon metreküp, Nijerya'dan 93 milyon metreküp, Mısır'dan 89 milyon metreküp, Kamerun'dan 85 milyon metreküp ve İspanya'dan 81 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 17,8 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, ocakta yıllık bazda yüzde 10,2 artarak yaklaşık 8 milyar 418 milyon metreküpe çıktı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi, yüzde 0,18 artışla 1 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,9 artarak 1 milyar 440 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlarda doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 17,8 artarak 4 milyar 382 milyon metreküpe yükseldi.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta 4 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 853 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 402 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.