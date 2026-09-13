Türkiye dün 1 milyon 35 bin 397 megavatsaat elektrik tüketti - Son Dakika
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Türkiye dün 1 milyon 35 bin 397 megavatsaat elektrik tüketti

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 58 bin 137 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 1 milyon 35 bin 397 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; ülke 23 bin 761 megavatsaat elektrik ihraç etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 58 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 397 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 382 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 858 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 58 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 397 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı, 1089 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye dün 1 milyon 35 bin 397 megavatsaat elektrik tüketti - Son Dakika

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