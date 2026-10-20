Türkiye dün 933 bin 760 megavatsaat elektrik üretti, ithal kömür santralleri başı çekti - Son Dakika
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Türkiye dün 933 bin 760 megavatsaat elektrik üretti, ithal kömür santralleri başı çekti

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Türkiye'de dün 933 bin 760 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 925 bin 359 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 22 payla ithal kömür santralleri ilk sırada yer alırken, gün içinde en yüksek tüketim 44 bin 710 megavatsaatle saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 760 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 359 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 710 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 53 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 760 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 359 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 1569 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiFinansÇevreSon Dakika

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