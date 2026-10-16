Türkiye dün 948 bin 713 megavatsaat tüketti, üretim 955 bin 857 megavatsaat oldu - Son Dakika
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Türkiye dün 948 bin 713 megavatsaat tüketti, üretim 955 bin 857 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 948 bin 713 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 21,2 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı; Türkiye dün 8 bin 101 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 713 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 145 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 117 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 955 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 713 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 101 megavatsaat elektrik ihracatı, 1110 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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