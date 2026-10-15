Türkiye dün 958 bin 521 megavatsaat elektrik üretti, 950 bin 639 megavatsaat tüketti

Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 521 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 639 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 131 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 122 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 958 bin 521 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 639 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 13 megavatsaat elektrik ihracatı, 1315 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.