İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister: "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında stratejik görev üstleniyoruz"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye ekonomisi 2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de yüzde 11 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gerçekleştirdiğini, ilk çeyrek için öncü göstergelerin de bunu desteklediğini bildirdi.

İlk çeyrekte sanayinin yüzde 7,4 büyüdüğünü, mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 16,8 artığını aktaran Pelister, "İlk çeyrekteki bu büyümenin önemli ve memnuniyet verici olmasıyla birlikte sürdürülebilir olması için mutlaka ihracat ve yatırımı destekleyecek teşviklerin artırılması gerektiğine inanıyoruz. İlk çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı 3,5 puan oldu. Kimya sektörümüz ise ihracatta ilk çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme kıyasla yüzde 41,71 büyüdü ve 7,52 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik." yorumunu yaptı.

"İkinci çeyrekte de bu yüksek performansımızı istikrarlı şekilde devam ettirmek için çalışıyoruz." diyen Pelister şöyle devam etti:

"Nitekim mart ve nisan ayları ile birlikte ilk dört aylık dönemde sektörümüz ihracat lideri oldu. Diğer yandan özellikle de Rusya- Ukrayna krizi ile hızla yükselen emtia, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar, buna bağlı enflasyon artışları devam ediyor. Kimya sektörümüzün üretimde kullandığı ham madde fiyatları da yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu olumsuz gelişmelerden en az şekilde etkilenmek için yüksek katma değerli yerli üretime önem veriyoruz.

İKMİB olarak bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Kimya Sektöründe Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzu geçen yıl yayınlamıştık. Bununla birlikte bu yıl sonunda faaliyete geçirmeye hazırlandığımız Kimya Teknoloji Merkezi'miz (KTM) ile önemli bir kazanım sağlayacağız. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kimya sektörü olarak stratejik bir görev üstleniyoruz. Bu sorumlulukla üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz."