Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 büyüdü. İnşaat sektörü yüzde 11,1 artarken, diğer sektörlerde de büyüme görüldü. Hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 7,3 artış gösterdi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 artarken, ithalat yüzde 3,1 azaldı. İşgücü ödemeleri yüzde 108,4 artış gösterdi ve işgücü ödemelerinin GSYH içerisindeki payı yüzde 42,0 oldu.

31.05.2024 10:08
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Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı.

İnşaat sektörü 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 11,1 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı.

GSYH 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7,3 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 108,4 arttı

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42,0 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40,0 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika

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