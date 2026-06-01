Türkiye Ekonomisi 2026'da %2,5 Büyüdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme performansının, küresel ölçekte zorlu şartların sürdüğü bir dönemde ülke ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini bildirdi.

Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyüdüğünü ve 23 çeyrek üst üste büyüme gösterdiğini belirten Bolat, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Bolat, yatırım harcamalarının bu dönemde yüzde 3 artışla büyümeye 0,8 yüzde puan katkı verdiğine dikkati çekerek, "Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 6 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür. İlk çeyrek büyümesine en yüksek katkı özel tüketimden gelmiş, özel tüketim büyümeye 3,4 yüzde puan katkı sağlamıştır. Takvim ve savaşın olumsuz etkisiyle de dış dengenin büyümeye katkısı eksi 2,5 yüzde puan olurken kamu kesimi harcamalarının büyümeye katkısı ise 0,3 yüzde puan olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Reformlarla potansiyel büyüme oranını yukarı taşıyacağız"

Katma değer artışının ilk çeyrekte hizmetler sektörü toplamında yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini, bu kapsamda hizmetlerin büyümeye en fazla katkı veren sektör olduğunu vurgulayan Bolat, sanayi sektöründe üretimin yüzde 0,8 azalışla büyümeye 0,2 yüzde puan negatif etkide bulunduğunu kaydetti.

Bolat, inşaat sektöründe katma değerin yüzde 3,2, tarımda ise yüzde 4,6 arttığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel belirsizliğin ve savaşların hakim olması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,4 seviyesine yükselmiş fakat tarihsel ortalamanın (yüzde 3,4) altında dengeli seyrini korumuştur. Üretimin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs 2026'da 49,8'e yükselerek son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen mal ve hizmet ihracatındaki önemli artışların da katkısıyla yılın kalan 9 ayında ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir. Üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarla birlikte Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yukarı taşıyacağız."

Kişi başına milli gelir tüm zamanların en yükseğine ulaştı

Kovid-19 salgınında dahi Türkiye'nin büyüme performansını sürdürdüğünü hatırlatan Bolat, ülke ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1,8, 2021'de yüzde 11,8, 2022'de yüzde 5,4, 2023'te yüzde 5, 2024'te yüzde 3,3 ve geçen yıl yüzde 3,6 büyüme kaydettiğinin altını çizdi.

Bolat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttığını belirtti.

Cari fiyatlarla GSYH'nin 2021'de 828 milyar dolar, 2022'de 925 milyar dolar, 2024'te 1 trilyon 358 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, bunun geçen yıl 1 trilyon 596 milyar dolara yükseldiğini anımsattı.

Bolat, 2022'de 10 bin 434 dolar, 2023'te 13 bin 8 dolar ve 2024'te 15 bin 325 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin, geçen yıl ivmelenmesini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18 bin 40 dolara ulaştığını bildirdi.

"Büyüme performansı ekonomimizin dayanıklılığını teyit etmiştir"

Cari işlemler açığının GSYH içindeki payının 2022'de yüzde 5, 2023'te yüzde 3,6 ve 2024'te ise yüzde 1 olduğunu belirten Bolat, bu payın geçen yıl itibarıyla yüzde 1,9 ile tarihsel ortalamasının altında seyretmeye devam ettiğine işaret etti.

Bolat, bu kapsamda ilk çeyrekteki büyümeye ilişkin şunları kaydetti:

"2026 yılı ilk çeyrek büyüme performansı, küresel ölçekte zorlu şartların sürdüğü bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını teyit etmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin de katkısıyla cari işlemler dengesindeki ılımlı görünüm korunmaktadır. Mal ve hizmet ihracatında, yıl sonu hedefi olan 410 milyar doların üzerinde bir performansın yakalanması ve büyüme ivmesinin korunarak güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz."