Türkiye Ekonomisi 23 Çeyrektir Büyüyor

01.06.2026 14:42
ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin ekonomik büyümesini 23 çeyrek sürdüğünü vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uygulanan sıkı para politikası, yüksek finansman maliyetleri ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini 23 çeyrektir sürdürmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Baran, yılın ilk çeyreğine yönelik Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH'nin, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira olduğuna işaret eden Baran, ekonominin büyüme performansını korumasının önemli olduğunu belirtti.

Baran, dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı, ticarette korumacı eğilimlerin güçlendiği, jeopolitik risklerin sürdüğü süreçten geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yüzde 2,5 olarak açıklanan büyüme oranı, beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, yüksek finansman maliyetleri ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini 23 çeyrektir sürdürmesi önemli. Böyle bir dönemde büyüme oranı beklentilerin altında kalmış olsa da ekonomimizin pozitif bölgede kalmayı sürdürmesi son derece kıymetli."

Sanayi sektöründeki daralmanın üretim, ihracat ve istihdam üzerinde oluşturabileceği etkilerin yakından izlenmesi gerektiğini aktaran Baran, bu süreçte reel sektörün desteklenmesinin, büyümenin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Baran, iş dünyasının son dönemde yüksek kredi maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve artan işletme giderlerine rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin büyüme performansını koruyabilmesi ve yeniden daha güçlü bir ivme yakalayabilmesi için reel sektörün desteklenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle üretim ve yatırım yapan işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak, yatırım iştahını artıracak ve işletmelerimizin nakit akışını rahatlatacak düzenlemeler, büyümeye doğrudan katkı sağlayacaktır. Enflasyonla mücadelede elde edilecek başarı, uzun vadeli ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçte üretim gücümüzü, yatırım kapasitemizi, ihracat ve istihdam seviyemizi koruyacak adımların da eş zamanlı hayata geçirilmesi gerekiyor. Reel sektörün güçlü kalması, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır. İş dünyası olarak üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
