Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisine ilişkin kritik veriyi açıkladı. 3. çeyrek büyüme rakamlarına göre, Türkiye ekonomisi yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde yüzde 5,9 ile güçlü bir büyüme gösterdi.

HANGİ SEKTÖR NE KADAR BÜYÜDÜ?

Sektörlere bakıldığında üçüncü çeyrekte en hızlı büyüme yüzde 8,1 ile inşaat sektöründe görüldü. Sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,7 ve tarım sektörü yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 2,5 daraldı.

TÜKETİM HARCAMALARINDA YÜZDE 11,2 ARTIŞ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 14,7 arttı.

İTHALAT VE İHRACAT ARTTI

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %14,5, ihracatı ise %1,1 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 117 ARTTI

İş gücü ödemeleri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %117,2 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %50,7 arttı.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %26,1 iken, bu oran 2023 yılında %32,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %55 iken %47 oldu.