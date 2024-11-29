Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Daralma Süreci - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Daralma Süreci

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Daralma Süreci

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin 2024'te yıllık %2,1 büyüme, %0,2 daraldığını açıkladı.

29.11.2024 15:38
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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 oranında büyürken, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 oranında daraldığını ve sanayi üretiminde de yüzde 2,2'lik bir küçülme yaşandığını belirterek, "Enflasyonla mücadele sürecinde reelde hissettiğimiz, büyüme rakamlarıyla teyit edildi. Bu tablonun geçici bir durum olması için üretime, ticarete, ihracata ve istihdama devam etme azmimizi geriye düşürmememiz gerekiyor. Durmak yok, yola devam" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

"Üretimi ve istihdamı destekleyecek tedbirlere ağırlık verilmeli"

Baran, "Türkiye ekonomisinin yükseliş süreci, yüksek enflasyon nedeniyle kesintiye uğradı. Enflasyonla mücadele süreci ve bu kapsamda uygulanan para politikası ve tedbirler ekonomide soğumaya sebep oldu. Reel hayatta hissettiğimiz, büyüme rakamlarıyla teyit edildi. Bir resesyona girdiğimizi düşünerek umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Küresel düzeyde de, gelişmiş ülkeler açısından da sıkıntılar yaşandığına tanık oluyoruz. Gerçeği olabildiğince net bir biçimde önümüze koyup, bu tabloyu yeniden ilerleme yönüne nasıl çevireceğimize bakmamız gerekiyor. Üretimi ve istihdamı destekleyecek tedbirlere ağırlık verilmeli, bazı sektörlere yönelik destekler hayata geçirilmelidir. Özellikle KOBİ'lerimizin, finansmana erişim yönündeki sıkıntıları dikkate alınarak, ek tedbirler ve destekler gündeme getirilmelidir. Türkiye, büyük bir ekonomi. Bu yaşadıklarımızın geçici bir durum olması için, üretime, ticarete, ihracata ve istihdama devam etme azmimizi geriye düşürmememiz gerekiyor. Durmak yok yola devam" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Türkiye, Ekonomi, Finans, Ankara, Son Dakika

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