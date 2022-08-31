İş dünyası büyüme rakamlarından umutlu - Son Dakika
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İş dünyası büyüme rakamlarından umutlu

31.08.2022 15:19
İş dünyası büyüme rakamlarından umutlu

Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme performansı göstermesi iş dünyası temsilcilerini mutlu etti.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme performansı göstermesi iş dünyası temsilcilerini mutlu etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin önü açık"

Büyüme iş dünyasında olumlu yankılandı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Irmak Group Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akgül, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde en büyük gelişme kaydeden ikinci ülke olması ve yüzde 7,6'lık bir büyüme hacmi yakalamasının son derece önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu rakamlarda gösteriyor ki ülke olarak önümüz çok açık inşallah hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın atmış olduğu adımlar çerçevesinde ekonomik anlamda rahatlamış günleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş dünyası büyüme rakamlarından umutlu - Son Dakika

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