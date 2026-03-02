Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı - Son Dakika
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı

Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
02.03.2026 12:53
Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü. Bu veri sonrası paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü bildirerek, "Milli gelir 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6 büyüme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu.

"MİLLİ GELİR 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ"

Bu veriler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılında ekonomimiz yüzde 3,6 büyüdü ve milli gelir 1,6 trilyon dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna dâhil olduğumuzu öngörüyoruz. Tüketim ile yatırım arasındaki dengeli görünüm devam ederken üretim kapasitemiz ve potansiyelimiz için önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 5 arttı." dedi.

"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALAR SAYESİNDE EKONOMİMİZİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRDİK"

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel belirsizlikler nedeniyle 2025 yılında net dış talep büyümeyi sınırlasa da cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,6 ile sürdürülebilir seviyede gerçekleşti. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuz sayesinde deprem harcamaları hariç faiz dışı fazla yüzde 1,2 oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin temellerini güçlendirdik ve dayanıklılığını önemli ölçüde artırdık. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ekonomimize yansımalarını en aza indirmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Fiyat istikrarını tesis ederek sürdürülebilir yüksek büyümeyi ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

